​La gran festa de la pagesia catalana ja supera els 10.000 inscrits

Aquest cap de setmana torna Benvinguts a Pagès La Festa , el gran esdeveniment dedel sector primari a Catalunya amb dues jornades de visites gratuïtes a. La setena edició de la festa de la pagesia ho té tot a punt perquè la ciutadania redescobreixi l’origen d’allò que menja cada dia, conegui el dia a dia dels productors i productores i tingui l’oportunitat de viure una experiència única que ajuda a despertar consciències i situa en primer pla la importància de tenir un sector primari de qualitat.El cap de setmana de visites a les explotacions agroalimentàries es completa amb la participació de 200 restaurants que treballen amb productes de proximitat i que han estat seleccionats pels mateixos pagesos i pageses, l’adhesió de 145 establiments rurals i prop d’un centenar d’activitats complementàries.Totes les activitats de l'es poden, que funciona com a central de reserves. Fins aquest dimecres, fet que anticipa l'èxit de l'esdeveniment.“Ho tenim tot preparat per fer entendre el procés d’elaboració de les castanyes i tots els productes que preparem. El bosc està en un moment extraordinari i l’experiència de la visita valdrà molt la pena”, explica Joaquim Solé, des del Centre de Manipulació de la Castanya, a Viladrau, on prop d’una setantena de persones ja s’han apuntat a les visites.Entre els camps de vinyes i les oliveres mil·lenàries de Productes Casa Llopis, a la Terra Alta, Núria Trias assegura que “el cap de setmana de visites gratuïtes és una molt bona oportunitat per donar-nos a conèixer, divulgar la importància de la nostra feina i arribar a nous públics”. L’explotació elabora oli i un ampli assortiment de vi, licors i melmelades de fruita i verdura.Des de la Granja Mas Bes, a La Selva, Joan Viñolas anuncia satisfet que “a hores d’ara ja hem esgotat totes les reserves gratuïtes, la gent té ganes de viure una jornada diferent i entendre el nostre dia a dia”. Al Pirineu també es preparen per al cap de setmana. Eco Carn Casa Masover és una petita explotació del Pallars Jussà “on ensenyem tot el cercle de la producció de la vedella ecològica en un entorn que és extraordinari”, apunten l’Antoni i la Montse. Benvinguts a Pagès Tot l’Any articula també una proposta extensa de setze rutes arreu de Catalunya que combinen pagesia, gastronomia i patrimoni amb itineraris que es poden fer durant tres dies o bé amb una única jornada.Les experiències proposen les visites a les explotacions participants, poder conèixer la història i el patrimoni natural del seu entorn, allotjar-se a establiments rurals i degustar els productes de quilòmetre zero als restaurants recomanats pels propis productors i productores. Hi ha itineraris per fer al Pirineu, a les Terres de Lleida, a l’Ebre, a l’interior de Tarragona, a tot el litoral i prelitoral, a la Catalunya Central i a l’interior de Girona.

