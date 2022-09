Barcelona reforça la neteja a l'espai públic amb 25 noves brigades

sumade barri perque els equips habituals no poden fer en les seves rutes habituals. Les principals feines que es reforçaran són lao la, els parterres vegetals, zones de talussos o solars i neteja de taques als paviments, zones d'orins, etc.Els vehicles de treball seran variables, i és que una de les principals característiques d'aquestes brigades és el fet quei això obliga a treballar amb diferents equips entre els quals hi ha vehicles de caixa oberta per recollir voluminosos o per la neteja de zones en profunditat, per exemple.L’entrada ende les brigades éssegons els districtes. En aquest sentit, ja estan en funcionament a Sant Andreu, Sant Martí, Sants-Montjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Horta-Guinardó i Nou Barris mentre que a Ciutat Vella, Eixample i Gràcia estaran operatives a principis d'octubre.En paral·lel, a partir d'aquest dimecres i dins de la campanya de corresponsabilització del Pla Cuidem, s'inicia unai propostes deen les zones on ja s’ha realitzat la informació sobre la gestió dels residus. Laper deixar unabandonatdelés deDurant l'estiu ja es va explicar a tots els comerços de les zones amb recollida de residus específica i individualitzada, de quina manera han de gestionar els residus, i en especial el cartró comercial (horaris, dies, llocs on dipositar-lo, etc).En total s'han fet 37.000 visites a comerços dels barris de la primera fase per reforçar la informació relativa a la recollida de residus i corregir les males pràctiques. Per aquestes tasques s’hi estan dedicant. Fins al desembre se seguirà oferint informació als comerços en els districtes on ja s'ha implantat la nova contracta. A partir del gener, s'informarà els comerços dels altres 5 districtes on el desplegament de la contracta ha començat al setembre.

