El millor sommelier d'Espanya del 2014 podria anar a presó per robar ampolles al seu restaurant

, el millor sommelier d'Espanya del 2014 podria ingressar a la presó per sostreure diverses ampolles de vi del restaurant d'alta cuina amb dues estrelles Michelin on treballava des del 2018, elde Guipúscoa. Lademana dos anys i tres mesos per l'acusat, qui hauria comès els robatoris per consum propi i per vendre els productes a terceres persones.Els fets delictius es remunten als anys 2017 i 2018. Cruz hauria destinat una part de les ampolles robades, valorades en un total de, al consum propi. La resta, amb un valor de, haurien estat venudes a dues empreses diferents. Segons va avançar la Cadena Ser, l'acusat va ser acomiadat el gener de 2019, després de ser enxampat. La seva resposta va ser presentar una demanda contra els responsables de l'empresa perAra, l'acusació imputa al sommelier el, pel qual, a banda de la pena de presó, eldemana una indemnització deal restaurant perjudicat, que regenta el prestigiós xef. Les parts han celebrat aquest dimarts una audiència preliminar, que no ha servit per arribar a un acord. Sembla, aleshores, que el cas es resoldrà amb un judici a l'

