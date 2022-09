Nou episodi de pudor a Tarragona

El telèfon d’emergènciesha rebut almenys una seixantena de trucades per un nou episodi d’olors a Tarragona després del que es va produir dilluns per una fuita de nafta.ha notificat les molèsties a l’empresa AESA i al Departament d’Acció Climàtica.L’empresa havia informat prèviament que el dipòsit de nafta ja s’havia buidat un terç i no preveia nous episodis d’olors. Eli la maniobra que s’està fent aquest dimecres es fa pel lateral, cobrint el dipòsit amb escuma. El Departament d’Empresa i Treball ha obert un expedient informatiu a l’empresa i va enviar un tècnic de seguretat industrial.Dilluns es va produir una fuita d’unsque va anar a parar als canals. Dimarts es va fer un buidatge total i va començar la neteja, que està previst que acabi aquest dimecres.

