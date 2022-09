Aïllats a internet: la guia del Govern per prevenir l'ús inadequat de la tecnologia en joves

Elha presentat aquest dimecres alla guia "", que vol prevenir que els joves en facin un ús inadequat o excessiu. L'objectiu és que esdevingui un "referent" i una eina d'acompanyament a les famílies, docents i educadors. "Que quedi consolidada i sigui un document per sempre", ha explicat la directora del Pacte Nacional de Salut Mental,És ella qui ha coordinat l'elaboració de la guia, en què hi han participat els departaments de. Casamitjana, que ha estat sola en l'acte per l'absència d'última hora de la consellera de Presidència,, ha reiterat el compromís perquè es realitzin formacions sobre la guia en l'àmbit educatiu. En especial, destinades als docents.A grans trets, el document fa èmfasi en la, les relacions amb la xarxa i el possible mal ús ide les eines digitals. També parla de l'acompanyament digital i dels riscos vinculats al mal ús, a més d'incloure un apartat dedicat a la, la seguretat i els drets a la xarxa. Per acabar, incorpora recomanacions i recursos sobre l'ús de dispositius electrònics i les pantalles.El secretari d'Infància, Adolescència i Joventut,, ha posat en relleu la necessitat de la guia. Per justificar-ho, ha recordat la dada de l'que determina que la meitat dels trastorns mentals apareixen abans dels 14 anys. Al seu torn, el subdirector general d'Addiccions del Departament de Salut,, ha afegit que la irrupció extraordinària de les noves tecnologies en la població més jove suposa "grans riscos". Entre d'altres, l'ús compulsiu d'internet, videojocs o jocs d'apostes."El que ens preocupa és precisament un mal ús, un ús excessiu o problemàtic i el que pretén la guia és enfocar quins elements tenim per fer-hi front", ha detallat Colom. De fet, el document, que està disponible en línia, recull quins són els principals fenòmens associats a riscos d'identitat i de desenvolupar relacions socials a les xarxes. Per exemple, el, elsi laA banda, també esmenta els perills d'un abús d'internet i les xarxes socials. "En alguns casos, l'ús excessiu dels entorns digitals potencia la construcció d'unabasada en com voldria ser la persona", ha explicat. Amagar a la xarxa la veritable personalitat d'un mateix potencia uni "permanentment influenciat per l'opinió dels altres", indica la guia.Segons Colom, l'ús excessiu i compulsiu provoca situacions d', el qual provoca la pèrdua de la connexió amb l'entorn i genera un trastorn relacional, possibles depressions posteriors o trastorns d'ansietat. L'expert ho compara amb el que passa amb altres addicions, però deixa clar que es tracta d'un subgrup reduït. "Tots portem una motxilla i el que estem intentant és augmentar els factors de protecció i disminuir els factors de risc", ha conclòs.

