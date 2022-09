Aragonès espera que els consellers de Junts es pronunciïn sobre el futur del Govern

El terratrémol va esclatar gairebé dotze hores després d'iniciar-se el debat de política general., president de Junts al Parlament, va posar damunt la taula l'exigència d'unasi no es complien els punts recollits de l'acord de legislatura. El moviment sorpresa va encendre totes les alarmes provocant que avui, els màxims representants del Govern,. Aragonès ha convocat un, i en ell espera una "resposta" per part dels consellers de Junts sobre aquesta amenaça contra la seva presidència. Qui sabia que Batet anunciaria una moció de confiança? Mentre que la versió oficial de Junts és que va ser una decisió consensuada en el sí del partit, fonts consultades asseguren que. Aquest matí, membres de l'executiu de Junts han traslladat a ERC la sevaper l'anunci de Batet. És per això que, de forma extraordinària, el president ha optat per convocar unai així obtenir les respostes necessàries després de la situació "provocada" per Junts. Des de Palau, insisteixen que és fonamental "el respecte institucional i que el Govern estigui al 100% per abordar la situació econòmica, social i per resoldre el conflicte polític".Un respecte que des d'ERC creuen que s'ha pervertit. "Traspassa totes les línies de la lleialtat", apunten fonts dels republicans després d'un debat marcat per aquest anunci que desconeixien. Els d'Oriol Junqueras consideren que l'anunci de Junts va ser unacontra un president de la Generalitat que, al seu parer, va fer un discurs molt "generós" cap a Junts. Després d'aquesta nova topada que ha provocat un nou pols de tensió que no s'esperaven els republicans en aquest debat de política general, des d'ERC esperen que de la reunió d'aquesta tarda en surtin movimentsi una "per definir el futur del Govern.Així, de la reunió els republicans esperen que se solucioni d'una vegada per totes la situació d'ultimàtums per part dels seus socis, i també apiren a què els consellers de Junts manifestin -en privat i en públic- el seu posicionament sobre una possible sortida del Govern o més bé optin perde la proposta de la moció de confiança. Una posició que també esperen que manifestin els dirigents de Junts. De moment no hi ha cap reunió convocada entre les direccions dels dos partits, però no es descarta fer-ne un cop acabi la trobada del consell executiu.Sigui com sigui, els de Junqueras consideren que ells ja no han de donar més explicacions i que la pilota està a la teulada de Laura Borràs i Jordi Turull. Ara bé, surti com surti la reunió d'aquesta tarda, recorden queDiferent seria una moció de censura, que haurien de presentar o bé una cinquena part dels diputats del Parlament o bé dos grups parlamentaris.També la CUP ha anunciat que la setmana vinent portarà al ple una moció per reclamar unaal president. A hores d'ara, són dos els partits que demanen que Aragonès s'hi sotmeti, una decisió a la qual el president, de moment, tanca la porta. Davant la negativa, efectivament Junts i la CUP podrien acabar forçant la maniobra amb una moció de censura.

