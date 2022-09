Borràs: «Per què la pregunta no és si ERC no surt del Govern?»

Acord de claredat

La presidenta de Junts i presidenta suspesa del Parlament de Catalunya,, ha afirmat que existeix "una erosió" en la confiança amb ERC, però no aclareix si Junts trencarà el Govern i els seus consellers deixaran l'executiu de Pere Aragonès . En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Borràs ha assenyalat que potser la pregunta hauria de ser si els republicans no surten del Govern., ha reblat. Borràs també ha criticat que Aragonès "intenti imposar la seva estratègia" perquè "no prestigia les institucions".La presidenta de Juntsper un acord de claredat fins "hores abans" del debat de política general de dimarts al Parlament. Per altra banda, el president del grup parlamentari de Junts,Batet, ha defensat que si el president de la Generalitat se sotmet a una qüestió de confiança pot ser "una oportunitat" per donar "més garanties i estabilitat al Govern".Borràs, en l'entrevista a l'ACN, ha insistit que des de la seva formació no han emès cap resposta a la proposta d'Aragonès. Així, la líder de Junts tambési no dona "garanties i concrecions" sobre tres punts de l'acord de govern: la direcció estratègica de l'independentisme, la coordinació a Madrid i la taula de diàleg."Esperem que els partits seriosos compleixin els acords que signen", ha reblat Borràs. Aquest mateix cap de setmana, en una entrevista a l'Ara, Borràs recriminava la falta d'entesa amb els republicans. "Sembla difícil d’explicar que algú que defensa tant el diàleg amb l’estat espanyol li costi tant dialogar amb els independentistes catalans", va afirmar sobre els seus socis de l'executiu.Aragonès ha suspès l'agenda del dia, una decisió que també ha pres el vicepresident, Jordi Puigneró, una de les poques persones que ahir coneixia la integritat del discurs que faria Batet. Aragonès no en tenia coneixement previ. Aquest dimecres a la tarda se celebrarà una reunió extraordinària de l'executiu per abordar les sortides a la crisi.La presidenta de Junts ha qüestionat l'acord de claredat delperquè va "desmobilitzar" i "desincentivar l'opció de la independència" del. A més, considera que el context polític no és el mateix: "No es poden proposar vies canadenques amb uncom l'espanyol".Borràs ha alertat que la via d'un referèndum pactat, que contempla l'acord de govern, i laamb l'Estat és "una via que no dona fruits": "Fins ara s'ha demostrat que és un cul-de-sac". Per això, la presidenta de Junts planteja "treballar en altres vies" per "culminar la independència" per "". "No podem estar instal·lats en la paràlisi", ha afirmat.

