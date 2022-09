Llibres prohibits a les escoles: així és la guerra cultural als Estats Units

L'organització PEN Amèrica ha elaborat un informe que indica quea les escoles i biblioteques estatunidenques. A més, 1.375 s'han posat a la llista negra, a l'espera que siguin revisats per vetar-los, o no, definitivament. Aquesta regulació, que recorda a l'escenari distòpic de Fahrenheit 451, ha assolit xifres històriques i ha despertatdins del sector de l'ensenyament.El movimentlluita contra aquesta imposició des de l'any 1982. Normalment, se celebra la darrera setmana de setembre i és el moment que els centres educatius i escoles s'agrupen per. Enguany, l'han elaborat un informe que analitza amb més profunditat la situació al país.D'acord amb la investigació, la majoria de textos vetats estan escrits per. Així, han denunciat el racisme i LGBTQIA+fòbia que suposa aquest fet en una societat que, a més, ha protagonitzat una onada de protestes sota el lema "Les vides negres importen". Segons les dades, el llibre més qüestionat -per segon any consecutiu- és, de Maia Kobabe, que reflexiona històricament sobre gènere no binari.L'augment de prohibicions es produeix al mig d'unaque ha posat al centre del debat com els educadors han de parlar sobre racisme, història estatunidenca, feminisme, diversitat i educació sexual. Un fet que no agrada als, que s'emparen sota la "moralitat". Entre els promotors de la prohibició de llibres hi ha polítics conservadors, com el governador de Florida,, o el de Texas,La periodista de The New York Times,, va afirmar a l'Agència EFE que "llegir obre el teu món, la teva perspectiva, i et porta a qüestionar les jerarquies socials". No és l'única que pensa així: és per això que, tal com han descobert les associacions ALA i PEN Amèrica, molts llibres es llegeixen al territoriLes protestes han servit per posar al punt de mira les restriccions literàries que pateix els EUA, però, ara per ara, no ha pogut erradicar la problemàtica. Així i tot,Centres com la Biblioteca d'Arlington, a Virgínia, ha afirmat a EFE que des de la institució s'anima a llegir escrits prohibits, com The bluest eye, Premi Nobel de Literatura Toni Morrison, o Cometas en el cielo, de Khaled Hosseini.

