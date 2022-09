Junts defensa «fer les reunions que faci falta» per solucionar la crisi al Govern

El president del grup parlamentari de Junts,, ha defensat que si el president de la Generalitat,, se sotmet a una qüestió de confiança pot ser "una oportunitat" per donar "més garanties i estabilitat al Govern". En una entrevista a Catalunya Ràdio després d' haver reclamat al president una qüestió de confiança si no aporta garanties de compliment de l'acord de govern ha recordat que l'expresident de la Generalitatja s'hi va sotmetre.A més, ha reivindicat que aquell fet va donar lloc ali a la. "Va ser un èxit vam crear una cadena de confiances que va donar més força", ha assegurat. Batet ha insistit que és "una qüestió de radicalitat democràtica". D'altra banda, en ser preguntat per si hi ha previstes reunions durant els dos dies d'aturada fins que es reprengui el, Batet ha assegurat que estan "disposats a fer les reunions que faci falta".El president del grup parlamentari ha subratllat que durant el debat Aragonès es va"de forma literal" a parlar dels tres punts de l'acord que Junts li reclama que es compleixin. "Nosaltres li agafem el guant; és unai una", ha afirmat, i ha afegit que d'aquesta situació en poden "sortir més forts".Mentrestant, elpenja d'un fil i ja no és descartable cap possibilitat. De fet, Aragonès analitza "escenaris" aquest dimecres al matí a Palau , reunit amb el seu equip, després del darrer xoc amb Junts al Parlament. L'exigència que li va formular Batet -sotmetre's a una qüestió de confiança si no podia donar resposta als requeriments dels socis- va contrariar el president, tal com apunten les fonts consultades perAragonès ha suspès l'del dia, una decisió que també ha pres el vicepresident,, una de les poques persones que ahir coneixia la integritat del discurs que faria Batet. Aragonès no en tenia coneixement previ. Aquesta dimecres a la tarda se celebrarà unade l'executiu per abordar les sortides a la crisi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor