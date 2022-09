L'actor Lee Jung-Jae («El juego del calamar») visitarà el Festival de Sitges 2022

Últims preparatius per deixar tot a punt per al tret de sortida del. En la darrera roda de premsa per presentar les últimes novetats de la mostra cinema fantàstic, de terror i ciència-ficció que se celebrarà al municipi del Garraf entre els dies 6 i 16 d'octubre. L'especialista en efectes especials i maquillatgerebrà el Gran Premi Honorífic del certamen, com a última novetat institucional del festival.Arthur va participar en pel·lícules icòniques comUn altre dels premis que s'atorgaran a partir de la setmana vinent, el Premi Méliès d'Or, serà concedit a, compositor d'alguns dels títols més emblemàtics de Dario Argento -el director italià que també passarà pel certamen-. Els responsables de la mostra de cinema de Sitges també han anunciat aquest dimecres que visitaran Sitges l’actor Robert Englund, conegut per posar-se en la pell de; l’oscaritzat cineasta francès Michel Hazanavicius, i Lee Jung-Jae, l'actor recentment reconegut amb un premi Emmy pel seu paper a El juego del calamar.L'actriu i cineasta alemanyarebrà la Maria Honorífica d'aquesta edició, reivindicant així la seva feina com a realitzadora. Frank formarà part de la taula rodona de Dones Creadores del Fantàstic juntament amb l'escriptora Mariana Enríquez, la directora Carlota Pereda i la programadora Heidi Honeycutt.presentarà la segona temporada d’Historias para no dormir, en la qual s'integren també personalitats com. Vigalondo també estrenarà a Sitges La alarma, remake del clàssic episodi de la sèrie de Chicho Ibáñez Serrador. El festival obrirà les seves portes dijous vinent amb una immensa cartellera de títols.

