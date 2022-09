Una seixantena de policies continuen investigats per les càrregues de l'1-O a Barcelona

Cinc anys després de l'encara hi haal jutjat 7 de Barcelona per lesque hi va haver aquell dia a la capital catalana. La causa engloba totes les actuacions policials en diferents escoles de la ciutat, ja ha acabat el període d'instrucció i s'encamina cap al judici.D'aquests 65 agents investigats, 61 formen part de la causa principal i alguns d'ells han de declarar davant del jutge aquest 7 d'octubre. D'altra banda, la causa contracompta amb quatre agents investigats, dos dels quals han estat processats i dos més estan pendents d'un recurs que ha de resoldre el jutge sobre si els processa o no.Segons una pericial d'i l', que piloten l'acusació contra la violència policial del referèndum, a Barcelona hi va haver més de. En els pròxims mesos, el jutge haurà de decidir quins dels policies investigats van a judici i per quins delictes, abans que les parts formulin escrits d'acusació i defensa.Irídia actua com a acusació popular i particular deper les agressions que van tenir lloc a set escoltes -l'institut Pau Claris, l'institut Ramon Llull, l'escola Els Horts, l'escola Mediterrània, l'escola Àgora, l'escola Prosperitat i l'escola Infant Jesús. Per aquests fets hi ha imputatsde la Policia Nacional, dels quals quatre són comandaments que actuaven com a caps de nucli.El cas de Roger Español, que va perdre un ull per l'impacte d'una, s'investiga per separat. Els fets es van produir al carrer Sardenya i s'investiga un agent que va efectuar fins a tres trets i al màxim comandament sobre el terreny. Tots dos estan processats per un delicte de lesions greus.Segons un informe pericial dels Mossos,de l'escopeter estaven sobre el terreny en el moment dels trets i van autoritzar l'ús de bales de goma a una distància curta i a l'alçada del cap. Segons Irídia, això hauria de ser motiu suficient perquè fossin processats, però per ara el jutge encara no ha pres la decisió.

