L'ambaixada delsha fet una crida a tots els ciutadans nord-americans a abandonar el país "immediatament". En un comunicat, la delegació demana que els ciutadans dels EUA "no viatgin" a Rússia i que "els que hi resideixen o hi són de viatge han de sortir-nementre hi hagi opcions de vols comercials".En el comunicat l'ambaixada apunta, després de la mobilització parcial anunciada per Putin, que "dels ciutadans amb doble nacionalitat, negar-los l'accés a l'assistència consular dels Estats Units, impedir la seva sortida del país ipersones amb doble nacionalitat per al servei militar".La delegació nord-americana recorda als seus compatriotes que els vols estan "extremadament limitats", però queTambé insisteix que el dret de reunió pacífica i la llibertat d'expressió "no estan garantits", i demanai fotografiar personal de seguretat en aquests esdeveniments", després d'haver-se registrat diverses detencions.L'anunci arriba en ple període de tensió pels referèndums d'annexió a Rússia e n diversos territoris i l'amenaça d'una guerra nuclear en l'aire. Els referèndums celebrats des de divendres a quatre regions de l'est d'ocupades per les forces deestan obtenint resultats aclaparadors a favor de l'annexió a. Més del 97% ha expressat aquesta voluntat, segons els resultats preliminars de la

