Vaga de fam al CIE de la Zona Franca contra l'expulsió d'una quinzena de persones

Una quinzena de persones internes alhan protagonitzatper demanar el seu alliberament. Eren part d'un grup de 29 persones provinent del Marroc, que van arribar a les Illes Canàries recentment i van ser enviats al centre barceloní amb una ordre d'expulsió. Contra l'activació d'aquest mecanisme de devolució, aquests migrants van decidir, expliquen fonts de la Fundació Migra Studium, que fa acompanyament directe a interns, a NacióDigital.En aquest cas, una de les persones implicades directament en la vaga d'ingesta d'aliments va detallar aque la protesta volia posar de manifest la "injustícia" d'estar tancats i de poder acabar retornats al Marroc després d'haver-se jugat la vida en una pastera.Els dies de la durada exacta de la vaga són més difícils d'acotar. En una situació de reclusió, hi ha divergències en algunes referències temporals. Des d'entitats com, però, parlen de dues setmanes de vaga de fam. També des del col·lectiu, el primer a denunciar la situació a xarxes, es feia referència a 15 dies de protesta, dilluns passat.Tot i que encara no es pot fer cap càlcul exacte del calendari que els espera, als interns arribats de Canàries, des de les entitats socials es denuncia que ni tan sols han pogut demanar refugi i que això

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor