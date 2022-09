L'estudi més gran de la història sobre l'ictus proporciona dades decisives per a la seva prevenció

El doctor Israel Fernández, investigador de l'IIB Sant Pau i coautor de l'estudi Foto: Cedida

Un estudi internacional liderat a l'Estat per un equip d'investigació de l(IIB Sant Pau) ha fet un pas més enllà en la investigació de l'ictus. En concret, han trobat 89 gens implicats en el desenvolupament de l'infart cerebral, dels qualsAquesta troballa facilita lade pacients amb més risc de patir-ne, quelcom clau per la posterior recuperació o supervivència.El treball, que publica els resultats aquest dimecres a la revista científica Nature, ha analitzat les dades de més dede l'Associació del Genoma Complet (GWAS) que havien patit un ictus i més d'. Així, es tracta de l'que s'ha realitzat fins a la data. Cal destacar que és la primera vegada que s'han analitzat persones de diferents ètnies, fet que ha afavorit la cerca de. Normalment, les investigacions només incloïen mostres d'origen europeu, motiu pel qual les conclusions es limitaven a un grup poblacional.L'investigador de l'IIB Sant Pau i coautor del treball,, explica que els resultats aporten informació "molt important" que és útil, per una banda, per predir quines persones presenten un risc alt de patir un ictus i prendre, així, les. A més, d'acord amb Fernández, les conclusions de la investigació ajuden a conèixer les. Finalment, també serveix per explorarper tractar l'infart cerebral.Fins a la data, se sabia que els processos inflamatoris o de coagulació tenien un paper clau en el desenvolupament de l'ictus. "Ara estem veient que alguns, com ara la hipertensió arterial o la formació de vasos sanguinis, tenen un rol més rellevant en la malaltia", ha puntualitzat Fernández.L'infart cerebral és una de lesa tot el món. Per això, la comunitat científica ha destacat la necessitat de perfeccionar les mesures de prevenció. Per això són tan destacades les conclusions del treball, que han identificat 89 regions cromosòmiques independents relacionades amb el risc d'ictus. A més, es va comprovar que les característiques genètiques eren, independentment de l'ètnia."Aquest descobriment serà important perquè els professionals mèdics identifiquin els riscos i els tractaments idonis al camí cap a la medicina predictiva i de precisió", ha emfatitzat el coautor de l'estudi i investigador,. D'altra banda, el fet que s'hagin utilitzaten l'anàlisi és una mostra de la garantia d'aquest, perquè les dades no són esbiaixades.

