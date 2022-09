​Adeu a les cabines telefòniques

Les quatreque hi ha a Solsona desapareixeran en breu. Situades al passeig Pare Claret i a l'avinguda del Pont, el seu ús és ínfim.va informar-ne fa unes setmanes l'Ajuntament de la seva retirada. El treball consistirà en eli la correcta pavimentació del terreny.Les cabines de carrer són un objecte no apte per a nostàlgics, que ens han acompanyat durant pràcticament un segle però que han quedatper l’auge i evolució dels telèfons mòbils. La proliferació dels locutoris des de ben entrat el segle XXI va ser l’estocada final.La companyia(del grup Telefònica) era l’encarregada, per obligació del govern espanyol, del manteniment de les cabines, ja que es consideraven part del servei universal de les telecomunicacions. Però el contracte que tenia Telefònica va finalitzar el 31 de desembre de 2021 i el govern va decidir no prorrogar-lo i excloure-les del projecte de Llei General de Telecomunicacions.Telefónica té previst retirar progressivament les gairebé 15.000 cabines que hi ha repartides peractualment. Als anys 90 n'hi van arribar a haver més de 100.000. A hores d'ara, a Catalunya en queden 2.470.es va instal·lar l’any 1928 al Parque del Retiro de Madrid per part de la Compañía Telefónica Nacional de España. Es van anar estenent per tot el territori com una taca d'oli. Per l’any 2028, quan faci un segle de la primera, el més probable és que ja no en quedi cap.El manteniment de les cabines que queden té un cost de 2 milions d’euros anuals, però segons la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) només es registra una trucada a la setmana al conjunt de l’Estat. De fet, segons l’informe de la CNMC, més del 88% de la població no ha utilitzat mai les cabines. Tot i així, han estat objecte de nombrosos actes vandàlics.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor