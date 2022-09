Messi pateix un ensurt monumental amb un espontani

L'Argentina desegueix amb pas ferm el seu viatge de preparació de cara el mundial de. El conjunt sud-americà es va imposar amb claredat a la selecció de Jamaica, en un partit per a la història de l'exblaugrana. És la seva victòria número 100 amb el conjunt nacional i ja porta nou gols en només tres partits. Messi, que celebrarà aquest novembre el que pot ser el seu últim Mundial, és el clar protagonista de tots els enfrontaments de la selecció argentina.En plena celebració del partit, un aficionat va espantar de valent Leo Messi e. Tal com van recollir les imatges de la retransmissió televisiva, l'argentí es va espantar de valent en aparèixer aquest espontani que, de manera sorprenent, li va demanar que li signés l'esquena amb la seva signatura. Messi, sense pensar-ho gaire, va intentar fer-ho, però diversos membres de seguretat de l'estadi van placar l'espontani sense contemplacions.El problema no va ser menor:, inclòs aquest que volia que li firmessin l'esquena, van assaltar Messi durant la celebració del partit. La selecció decompeteix amb el Brasil per ser el combinat nacional més ben preparat per arribar a Qatar 2022: els argentins segueixen sumant victòries, en part, gràcies a Messi i al seu bon estat qualitatiu de joc amb la selecció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor