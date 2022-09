El Govern actualitza el protocol d'atenció als avortaments voluntaris: «És una nova generació de drets sexuals»

Els consellers de Salut,, i d'Igualtat i Feminismes,, han inaugurat aquest dimecres la primeraa Catalunya a l'auditori de l'Hospital Vall d'Hebron. Està emmarcada en el Pla d’, que té com a objectiu millorar la salut afectiva, sexual i reproductiva de totes les persones, tenint en compte les seves diferents necessitats al llarg de la vida, la diversitat, les situacions de vulnerabilitat i els col·lectius de població adolescent jove i les persones grans. "Fem un acte de reconeixement des del Govern a unaque és global: el", ha explicat Verge. La consellera, a més, ha reivindicat que aquest dret permet a la dona deixar de ser "propietat d'un altre".De fet, aquestes jornades de treball s'inauguren el dia d'Acció Global per un Avortament Legal i Segur, que se celebra mundialment el 28 de setembre. "Lade l'embaràs és un tema de, però també d'autonomia i dede les dones", ha expressat Verge, a qui Argimon ha acompanyat dient que el Govern és "molt conscient" que cal garantir aquests drets i que, per tant, tot i que l'accessibilitat a l'avortament a Catalunya és "molt més elevada" que a la resta de l'Estat, "i molt".En aquest sentit, el conseller de Salut ha celebrat que durant els 16 mesos de legislatura l'executiu haa diferents punts del país, a més d'oferir el tractament farmacològic en zones que quedaven exemptes. "Hem fet molta més feina que en els últims cinc anys, en què pràcticament no s'havien incorporat punts", ha dit Argimon."És unen un context en què elsels tenim molt a prop", ha clamat Verge, fent referència a les polítiques més conservadores que s'estan alçant a Europa. Així, la consellera d'Igualtat i Feminismes ha lamentat que a Itàlia el dret a l'avortament voluntari està en perill amb la victòria de la neofeixista Giorgia Meloni el diumenge passat, el partit de la qual ja ha anat "diluint" les polítiques de dret a l'avortament a les regions on són presents. "El '' també es tradueix en accions concretes, com aquest protocol d'atenció a la interrupció de l'embaràs que incorpora una", ha conclòs.En l'elaboració del nou protocol, i més enllà dels Departaments de Salut i d'Igualtat i Feminisme, hi han estat implicades l', lai la. Representants d'aquestes tres agrupacions han participat aquest dimecres en una taula rodona on han pogut compartir detalls del nou protocol que millora l'anterior, vigent des del 2014, i amb "", com l'ampliació de l'avortament voluntari, abans limitat a la setmana 9, tal com ha explicat la coordinadora del grup de treball i metgessa de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, Marta Simó.

