Qui pot demanar les ajudes?

Límits de pagament del lloguer segons la zona geogràfica

Com es reparteixen les ajudes econòmiques?

Quin serà l'import de la subvenció?

Què necessito per fer el tràmit?

Com va anunciar la consellera de Drets Socials Violant Cervera el passat divendres, aquest dimecres s'ha obert la convocatòria per demanar lesque l'Agència de l'Habitatge ha dirigit alsamb problemes per arribar a finals de mes. Així, el termini s'obre des d'aquest 28 de setembre i s'allargarà fins alAmb una dotació pressupostària de, el departament de Drets Socials ha puntualitzat que es tracta d'una estratègia per facilitar l'que l'administració considera una "prioritat". Cal recordar que les persones que hagin accedit a la convocatòria estataldemanar aquestes subvencions. A continuació, oferim unaque resumeix tot el que has de saber per demanar les subvencions.- Joves que tinguin fins aen el moment d'iniciar el tràmit.- Titulars d'un contracte deo d'una habitació. És necessari estar-hi empadronat.- Segons els límits establerts, la unitat de convivència ha de tenir una font regular d'ingressos amb unes rendes anuals iguals o inferiors a l'IRSC, és a dir, de- En cas que més d'un jove del mateix contracte de lloguer demani l'ajut, la suma de les quantitats que obtinguino del cost de cessió.- Tenir el contracte actualitzati complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social., que inclou el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental: no superar els 950 euros pel lloguer i 450 per habitació.- Resta de: com a límit, 650 euros i 350 per habitació.- A: 650 euros i 350 euros per habitació.- A: 600 euros i 300 euros per habitació.- A: 600 euros i 300 euros per habitació.- A: 600 euros i 300 euros per habitació.Les subvencions no es reparteixen en funció de l'ordre d'arribada, sinó que la intenció és estudiar tots els expedients i sol·licituds per fer unaentre els demandants segons les condicions econòmiques. D'altra banda, cal destacar que, malgrat que l'ajuda pot arribar fins als, no és lineal, motiu pel qual s'assignarà una quantitat d'acord amb els ingressos de la unitat de convivència i l'que suposa el pagament de lloguer o l'habitació.- Es proporcionarà elde la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer o el preu de cessió sigui igual o interior al 30% dels ingressos.- S'administrarà elquan representi una xifra superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos ponderats.- Finalment, es repartirà elquan el sacrifici per pagar-ho sigui igual o superior al 40% dels ingressos ponderats. S'ha establit un límit màxim de 3.000 euros anuals per habitatge i un mínim de 240, sempre que els càlculs que determinen l'import siguin inferiors a aquesta quantitat., com el DNI, el NIE o la targeta d'identitat d'estranger.- Certificat deque acrediti a la persona que demana la subvenció i la resta de membres en edat laboral. En aquest sentit, cal aclarir l'IRPF corresponent al període anterior -és a dir, 2021- i l'AEAT.- El, si escau.- Elde lloguer o de cessió d'ús a nom de la persona sol·licitant.- Acreditació de la condició de, si és el cas.de lloguer o cessió de l'any 2022 pagats fins a la data.- Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les- Documentació acreditativa de serfamília nombrosa o monoparental.- Acreditació del Departament dels Drets Socials, en el cas de les persones amb- Un certificat que mostri que no hi ha deutes econòmics amb l'La sol·licitud per accedir a les subvencions es pot fer tant. En cas de preferir la primera opció, es pot acudir a:situada al carrer de la Diputació, 92, 08015, a Barcelona., localitzada al carrer d'Antoni de Capmany, 23, 08028, a Barcelona.- A lao administradora de l'habitatge, en els casos de llogaters gestionats per administracions, empreses públiques o entitats sense ànim de lucre.Si s'opta per fer les gestions en línia, cal demanar laamb aquest enllaç . Després, el sol·licitant podrà comprovar els tràmits que ha realitzat amb l'opció de menú "Àrea privada". També poden presentar-se aquí els documents imprescindibles per accedir als ajuts.

