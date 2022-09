Un professor mata un alumne per una falta d'ortografia

Commoció a l'per un fet gairebé impossible de creure. Unha matat un dels seus alumnes per unaen un examen de. Segons explica la família, la víctima de només 15 anys hauria comès diversos errors en llengua, fet pel qual va quedar inconscient.La mateixa família del menor, de nom, ha denunciat els fets com un crim de casta, ja que pertanyen a una casta considerada baixa mentre que el professor és d'una considerada com a superior. Segons declaren els familiars, el docent hauria colpejat amb un pal i proferita l'alumne obligant a hospitalitzar-lo. 20 dies després de ser ingressat, ha acabat perdent la vida aquest dilluns.La reacció del professor, de nom, després de l'agressió va ser pagar els costos de l'. En total, ha pagat 40.000 rupies a la família, el que es traduiria com a 500 euros. Tot i això, segons detallen mitjans del país, no s'hauria penedit dels fets i hauria seguit amenaçant i insultant la família de la víctima. Després de fer aquest ingrés, l'home es trobai està sent buscat per la policia.

