La UE adverteix que respondrà als atacs «intencionats» al Nord Stream 1 i 2

Larespondrà de manera "unida i ferma" als atacs "intencionats" al. L'alt representant per a la Política Exterior de la Unió,, ho ha explicat a través d'un comunicat on afirma que "aquests incidents no són en absolut una coincidència". Els governs de Dinamarca i Suècia van declarar l'emergència energètica i gasística per tres fugues als gasoductes russos Nord Stream.El portaveu de la presidència russa,va expressar la seva preocupació per la situació en roda de premsa dimarts i va afirmar que no descartaven des delque es pugués tractar d'un "sabotatge". Unes afirmacions que entren en col·lisió amb el punt de vista de la Unió Europea expressada per Borrell., l'alt representant espanyol ha assenyalat que el bloc comunitari està "molt preocupat" per les fugues als dos gasoductes i remarca que "tota la informació indica que aquestes fugues són el resultat d'actes intencionats". L'alt representant demana investigar els fets i subratlla que la UE adoptarà més mesures per incrementar la resiliència de la seguretat energètica.El Nord Stream 2perquè Alemanya va suspendre el procés d'aprovació poc abans de la invasió russa a Ucraïna. El Nord Stream 1, en canvi, fa setmanes que està aturat per un problema en el sistema notificat pel país liderat per. Concretament, es tracta d'una fuita d'oli en l'única estació compressora russa que encara funcionava. ​La gestora d'ambdues infraestructures amb seu a Suïssa, Nord Stream AG, també havia informat fa escassos dies d'una "caiguda de pressió" en el Nord Stream 1 i d'una dificultat similar en l'altre gasoducte.

