ERC i Junts certifiquen la distància: cap proposta de resolució conjunta sobre el procés

No hi ha propostes de resolució conjuntes sobre l'horitzó del procés pactades entre. El termini per presentar propostes pròpies acabava aquest dimecres a les 9.30, i al registre del Parlament les dues formacions que integren elnomés s'hi han posat d'acord per qüestions sectorials. Pel que fa a la carpeta estratègica, que ahir va tornar a enfrontar-los en la primera jornada del debat , la distància s'ha tornat a fer evident. De fet, l'intercanvi entre, president del grup parlamentari de Junts, i, president de la Generalitat, va acabar amb to d'enfrontament per l'exigència d'una qüestió de confiança si no es compleix el pacte de legislatura . Malgrat que no hi hagi propostes conjuntes, fonts parlamentàries insisteixen que sempre poden existir votacions creuades, és a dir, que hi hagi suport mutu entre socis en l'última jornada del debat, que arrencarà divendres a les 11.30 al Parlament."El dia serà llarg", assenyalen a Palau, en referència a la necessitat d'abordar la situació de crisi que viu l'executiu. ERC i Junts tenen fins aquest dijous a les 11.30 perpropostes de resolució -és a dir, posar-se d'acord en l'horitzó del procés per salvar la unitat en el debat de política general-, però l'ambient està enrarit. El malestar es va fer evident en la resposta d'Aragonès a, president del grup parlamentari dels republicans, durant la qual va assenyalar que no contribuiria a cap "joc" que comprometés "l'estabilitat de les institucions". Una manera de dir a Junts que no se sotmetria a cap qüestió de confiança -opció que també defensa laen una moció prevista per al proper ple- que es va sumar a una demanda explícita als socis per "resoldre" qüestions que "no depenen" del president de la Generalitat.En altres paraules, els va reclamar que decideixin si volen continuar o no al Govern, una qüestió que compta amb diversitat d'opinions dins de Junts. Els consellers són partidaris de continuar exercint des de dins l'executiu, però al partit hi ha sectors -els més arrenglerats al voltant de Laura Borràs, presidenta de la formació i suspesa com a màxima dirigent del Parlament- que opinen el contrari. La proposta d'un acord de claredat impulsada per Aragonès tampoc va contribuir a calmar els ànims, tot i que ja era coneguda per Junts, a qui se li va traslladar en dos contactes els últims dies. En les propostes de resolució del partit que lideren Borràs i Turull s'hi parla dei s'hi defensa l', eix vertebrador de l'argumentari que exhibeixen en clau de procés.La situació de crisi sostinguda però agreujada que viu l'executiu també la demostra el fet que Aragonès ha suspès l'agenda prevista per aquest dimecres, durant el qual tenia programada una visita a. Es dona per fet que el Palau la Generalitat -o altres dependències del Govern- es convertirà en l'escenari de reunions entre socis. Fonts de Presidència consultades per l'ACN remarcaven aquest matí que la petició de qüestió de confiança equivalia a una "retirada" de la confiança a tot l'executiu. També reiteraven, com a va indicar Aragonès a última hora, que no se sotmetria al mecanisme parlamentari per revalidar el suport de la cambra obtingut el maig del 2021.

