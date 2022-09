No acaba en tragèdia de miracle: la perillosa celebració dels campions de segona divisió d'Argentina

Pudo ser una tragedia: en medio de la caravana, el colectivo con jugadores de #Belgrano pasó "raspando" el puente de Circunvalación y Juan B. Justo: pic.twitter.com/VJgbt2yVds — Canal 10 Córdoba (@canal10cba) September 27, 2022

Passejar els jugadors en autobús descapotable en una celebració sempre és arriscat. Que li expliquin a la fotògrafa del Girona, a la festa de l'ascens a Primera Divisió de l'equip català. Ara bé, aquest dimarts a la nit, un altre club de futbolarran de la celebració d'un títol de lliga.Elha aconseguit guanyar la segona divisió argentina, després d'un torneig molt competit. La ciutat argentina, com és lògic, ha sortit als carrers a festejar-ho amb els seus jugadors, que s'han passejat en autobús en una rua de celebració... i han estat a punt de protagonitzar una tragèdia.Un dels aficionats del Belgrano que estava gravant com passava l'autobús davant dels seus nassos ha pogut enregistrar com els jugadors, inconscients del que estava a punt de passar, gairebé queden decapitats sota d'un punt.a centímetres del sostre d'un pont de pedra. Com es pot veure en el vídeo, l'autobús passa a una velocitat suficient per a espantar diversos aficionats que es trobaven a la calçada.

