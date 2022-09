Tamara Falcó trenca el seu silenci i parla sobre la seva ruptura

Setmana de ruptures en el món de les celebrities. Si les xarxes socials bullien arran del comunicat de Risto Mejide i Laura Escanes, que trencaven la seva relació després de set anys junts, el món virtual va esclatar amb l'aparició de diversos vídeos on es veia de manera molt clara com el promès de, es feia petons amb una altra dona. Tot això, dies després de demanar a la marquesa de Griñón que es casés amb ell. Ara, després de tres dies en silenci,sobre la seva ruptura.A través d'una trucada de telèfon, la marquesa ha intervingut aper parlar amb el seu presentador,. En primera instància, i de manera sorprenent, s'ha disculpat amb tot l'equip del programa de Mediaset i ha agraït la seva insistència a l'hora d'investigar les relacions paral·leles d'Onieva. "Durant molt de tempsi vull agrair-vos la tasca de recerca que heu fet, perquè si no, no m'hauria assabentat mai", ha admès Falcó ahir dimarts a la nit.La marquesa de Griñón ha carregat amb duresa -encara que de manera indirecta- amb el que ja és la seva exparella.Jo vull algú que tingui els mateixos valors que jo, i que em tracti amb respecte", ha assegurat dimarts a la nit. Falcó també ha reconegut que encara estàperò que "totes les coses passen per alguna raó". També ha afirmat que "ha confiat en ell fins a l'últim moment, quan les proves eren completament evidents".

