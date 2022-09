Ferit greu un nen de 6 anys en caure per la finestra d'un edifici a Montornès

Unha resultaten caure per la finestra d'un edifici al carrer Sant Joan XXIII de Montornès del Vallès. Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de cinc d'aquest dimarts i les causes del succés s'investiguen.El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha enviat a l'indret un helicòpter per traslladar el ferit amb celeritat a un centre hospitalari. El menor ha estat ingressat a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

