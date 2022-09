Màrius Serra obre el curs a la UAB: «La llengua habitual d'una universitat catalana ha de ser el català»

Crítiques als polítics catalanoparlants

"No em toquis la llengua"

Laha donat, aquest dimarts, el tret de sortida ali ho ha fet, com és tradició, amb un acte institucional al Rectorat. Ha tingut com a convidat per impartir lal'escriptor, que ha defensat el català:Serra ha centrat el seu parlament, sota el títol d'un, en les mancances de la llengua en tots els àmbits i en "l'era del lingüicinisme". Ha comparat el català amb el moviment d'un pèndol, que fa que en alguns moments, tal com ha considerat que es troba en aquests moments. "Això també repercuteix en el sistema educatiu, començant per la, que seria l'autèntica", ha assenyalat.En aquest sentit, ha criticat que "mentre els inspectors miraven cap una altra banda" davant la feblesa de l'idioma: "El, els defensors del bilingüisme en realitat no volen aprendre a parlar català, és, ha dit.Ha repassat la situació en diversos entorns i en elen particular, del qual ha comentat que la petició d'un alumne pot fer que esd'una assignatura plantejada en català. "Si ho aconsegueix és per, i qualsevol universitat del món pot, però òbviament en les universitats catalanes la llengua habitual ha de ser el català".Serra ha apuntat que la clau per impulsar el català la tenen els, a qui ha acusat d'estar: "Estan barallats, comparteixen institucions però practiquen acupuntura amb ganivets en espatlles amigues". Tot i així, té l'esperança quei donin una empenta al català: "Deixin d'assenyalar el pèndol de la llengua catalana amb el dit i apliquin un moviment perquè torni a anar a l'atac", és a dir, esLad'aquest curs és, un lema reivindicatiu que situa la universitat en una defensora de l'idioma del país. "Estic convençut que amb la implicació de tots els membres de la comunitat universitària", ha dit el rector de la UAB, Javier Lafuente.I ha instat "no perdre de vista el c". Aquesta iniciativa, que ha arrencat amb aquesta conferència de Màrius Serra, comptarà amb d'altres accions com ara, la instal·lació de banderoles a tot el campus i la creació d'una col·lecció d'adhesius, tatuatges temporals i insígnies amb paraules com

