Els comuns defineixen l'«escut social» d'Aragonès com un «colador» però celebren el salt a l'acord de claredat

El desig dels comuns per aquest debat de política general era que fos una cita orientada a fer front a, però temien que la divisió del Govern l'alterés. Han arribat a la cambra catalana sense conèixer el detall de les mesures que anunciaria el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i un cop escoltades, les han titllat d'insuficients en l'eix social, mentre que han aplaudit la proposta en clau nacional de l'acord de claredat plantejat, del qual s'han atribuït la. En concret, sobre les mesures anunciades de prop de 300 milions per impulsar un "escut social", la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, les ha descrit com un, i per això ha presentat alternatives.Sobre els 100 euros per cada alumne a través de la deducció de l'IRPF, ha criticat que la mesura no es pugui veure reflectida en el dia a dia de les famílies fins al juny de 2023 -quan comença la campanya de la declaració d'Hisenda- mentre que ha proposat com a alternativa una mesura que considera que podria tenir un impacte més directe com laSobre l'ampliació de lafins als 30 anys, l'ha minimitzat tot apuntant que al País Valencià, a partir del 9 d'octubre, els joves de menys de 30 anys gaudiran de la gratuïtat de tot el transport públic. També ha carregat contra l'ampliació de les ajudes per pagar la, que ha apuntat que ara ja no estan arribant. Finalment, sobre les subvencions per fomentar l'autoconsum, ha alertat que només arribaran al 2% de les llars de Catalunya.Temàtica social a banda, en l'eix nacional, Albiach ha celebrat l'acord de claredat que el president ha plantejat aquest matí, i se n'ha: "Benvingut a la proposta que va fer En Comú Podem fa cinc anys". Ara bé, ha volgut recordar a Aragonès que quan la seva formació va defensar la proposta, ERC va respondre que era. En qualsevol cas, ha lamentat no haver pogut conèixer la proposta amb antelació quan hi ha "espais" per fer-ho.Pel que fa a la negociació dels pressupostos, Albiach ha dit que l'afronten amb "ganes i voluntat", però ha recordat que no donaran cap "xec en blanc" a l'executiu i s'ha negat a acceptar que els comuns. Per Albiach, ERC i Aragonès no haurien de donar per fet que la seva formació aprovarà els pressupostos d'entrada, i ha alertat que per entrar en la negociació dels comptes, cal abans que"Amb les baralles que tenen,", ha lamentat Albiach durant la seva intervenció, on ha recordat a Aragonès que només s'ha aprovat una llei aquesta legislatura -la de pressupostos- i li ha traslladat tota la responsabilitat sobre la seva figura: "En temps d'incertesa la ciutadania necessita certeses. Ara mateix l'única certesa que té la ciutadania és que el Govern no té rumb, que no està transformant el país i que la fórmula ERC-Junts està esgotada".

