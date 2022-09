Jutgen una jove per induir un amic esquizofrènic a matar el seu pare

Unaserà jutjada el matí d'aquest dimecres per, presumptament, haver induït un amica matar el pare d'aquest. Els fets van succeir el 2019 a. L'acusada hauria enganyat el noi per estafar fins aa la seva família i, quan es van negar a continuar pagant, li hauria ordenat l'assassinat. La fiscalia i l'acusació particular demanenper la instigadora i l'internament en un centre psiquiàtric per l'assassí.L', que aleshores tenia 19 anys, era la parella d'un amic íntim de l', que en tenia 21. Segons el fiscal, la noia hauria aprofitat l'amistat per obtenir diners mitjançant un pla maquiavèl·lic. Va crear un, una "amiga seva" anomenada Júlia, qui estaria interessada en l'Ismael M. Amb aquest perfil fals, van mantenir una infinitat de converses per Whatsapp i Instagram.En paral·lel, l'Alba A. va fer creure a la seva parella i al seu amic que formava part "d'un" que col·laborava amb elsen una investigació relacionada amb el tràfic de persones. També va falsificar altres identitats per reforçar l'engany. Per tot això, l'Ismael M. es va allunyar del seu entorn social i de la realitat, en "unaintuïda i alimentada" per l'acusada.El fiscal sospita que la presumpta instigadora va estafar 7.495 euros a la família, ja que va enganyar l'Ismael M. amb el "" perquè li transferís diners que aquest demanava per pagar els seus estudis. Quan els pares es van negar a continuar pagant, l'Alba A. hauria aprofitat el trastorn mental del noi per induir-lo a matar el pare, després de convèncer-lo que tenia "" i que la seva vida i el seu entorn estaven en perill si no cometia l'assassinat i li pagavaL'acusada li hauria donat "" perquè després incendiés la casa per eliminar qualsevol prova. Aquell mateix dia, l'Ismael M. hauria agafat una navalla i li hauria clavat al pit al seu pare fins a matar-lo. La defensa de l'Alba A. manté que desconeixia l'estat mental del noi i que va ser la seva parella qui la va obligar a formar part de l'engany.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor