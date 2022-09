El cava català que ha triomfat a un prestigiós concurs mundial

Núria Claverol Homenatge 2015

El prestigiós concurs de vins escumosos) ha reconegut amb una medalla d’Or al cavade(DO Cava). Aquest guardó és el màxim reconeixement que lliura el concurs.El Campionat del Món de Champagne & Sparkling Wine és l’únic concurs internacional de vins escumosos. El tast es realitza a cegues i compta amb un jurat compost per, fundador i president del concurs i considerat l'expert més gran en vins escumosos a escala mundial, així com amb: Xarel·lo de vinyes velles de la Finca Peretes a Monistrol d’Anoia. Vinya ecològica.: Sorrenc amb graves. Conducció en vas.: + 45 mesosAquest cava porta el nom de l’esposa del fundador deli la dedicatòria dels seus tres fills a la seva mare: "És un homenatge a la nostra mare; l’amor per la terra és una constant a la seva vida". Destaca per tenir una aroma interna i singular, amb notesque donen singularitat al conjunt.

