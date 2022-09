Detingut per violar i obligar a realitzar una fel·lació a la seva gossa al carrer

Primer vala gossa introduint-li els dits a la vagina, tot i la resistència del pobre animal. Després li va donar la volta, es va baixar els pantalons, va deixar el seu penis al descobert i la va obligar a. Finalment, la va tornar a girar i la vaamb força. Tot, a ple carrer i a la vista de tothom.Els vianants que passejaven per la zona no podien creure què estaven veient. Alertada pels testimonis, lano va trigar a fer acte de presència i detenir l'home. Una simple anàlisi veterinaria va servir per demostrar que la gossa tenia la. També mostrava una actitud, paralitzada per la por.Aquesta lamentable escena va succeir l'any 2021 a, però l'agressor encara està pendent de judici. La gossa està bé. Una protectora d'animals se n'ha fet càrrec, així com de la resta de mascotes que tenia. El violador zoofílic s'enfronta a una sol·licitud d'un any de presó per un delicte deLaestà castigada a Espanya amb una pena de tres mesos i un dia de presó, així com amb la inhabilitació d'un any per exercir una professió relacionada amb els animals. Es tracta d'una de les parafílies més comunes i el seu control legal és molt dèbil.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor