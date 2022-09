Mor el pilot d'un ultralleuger que s'ha estavellat prop de l'aeròdrom de Viladamat

Investiguem les causes de l’accident mortal d’un ultralleuger a Viladamat (Alt Empordà). @bomberscat i @semgencat han treballat també en l'incident pic.twitter.com/mnbIV71xhQ — Mossos (@mossos) September 27, 2022

El pilot i únic ocupant d'unque s'ha estavellat en un camp a tocar de l'de, a l', ha mort arran de l'impacte. El sinistre ha passat poc després de dos quarts de tres de la tarda. La víctima és un veí de Llambilles de 54 anys que ha quedat atrapat entre la ferralla de l'aeronau.El telèfon d'emergències ha rebut l'avís per part d'un, que és, i que ha vist com l'aeronau perdia altura i colpejava contra el terra poc després d'enlairar-se. Fins al lloc de l'accident s'hi han desplaçat efectius dels, del(SEM), que ha activat l'helicòpter, i delsTot i que l'ultralleuger no s'ha incendiat, quan els Bombers han arribat a lloc han muntat una línia d'aigua i han tirat escuma al voltant de l'aeronau per evitar que es generés flama arran del vessament de combustible. Han pogutl'home i se l'ha intentaten el mateix lloc dels fets, però sense èxit. Entre aquests, agents d'investigació del cos i la. Es desconeixen les causes que han fet que l'aparell s'accidentés poc després d'enlairar-se.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor