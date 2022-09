El metavers català impulsat des del(CBCat), el CatVers, opta al Premi de Comunicació que atorga el govern de Sharjah, als Emirats Àrabs. El guardó, que aquest any celebra l'onzena edició, l'organitza el Club de Premsa de Sharjah i té l'objectiu de destacar els assoliments destacables en el camp de mitjans i comunicació.Es tracta d'un entorn virtual com el que promou Facebook, però íntegrament en català a través del qual els usuaris poden accedir a espais i sales personalitzats on treballar, passar l'estona i interactuar entre si. Presentat el gener d'aquest 2022, aquest projecte té des d'un principi esdevenir unEl dia de la presentació es va poder veure com funcionava. Es va desenvolupar en aquest mateix espai digital i es va poder seguir a través d'ulleres de realitat virtual, i a través de dispositius convencionals com ordinadors, mòbils o tauletes.El vicepresidentva assegurar que "amb el CatVers estem posant les bases per la creació d'un metavers català. No només serà un metavers fet a Catalunya, i inspirat en la nostra cultura, sinó que, a més, l'idioma vehicular serà el català. La defensa del català en tots els entorns de la nostra societat és prioritat del Govern i, per tant, també en la societat digital.passa pel seu ús en el nou món virtual", va proclamar.El CatVers "suposa un gran avenç en direcció cap a aquesta revolució 4.0 amb l'aplicació de tecnologies disruptives i demostrem la voluntat i la capacitat de Catalunya de ser una avantguarda també en aquesta transformació", va destacar, presidenta de laDes d'avui,a través de la pàgina www.catvers.cat , o bé a través de www.catvers.land . Des d'allà, qui ho vulgui es pot crear la seva pròpia sala partint dels models predefinits, i convidar-hi els seus col·legues de feina, amics o familiars. L'experiència és més enriquidora amb ulleres de realitat virtual, però la connexió es pot fer sense cap mena de problema a través de qualsevol altre dispositiu.

