Els referèndums celebrats des de divendres a quatre regions de l'est d'ocupades per les forces deestan obtenint resultats aclaparadors a favor de l'annexió a. Més del 97% ha expressat aquesta voluntat, segons els resultats preliminars de laEls recomptes encara oscil·len entre el 12% i el 20% dels vots, però ja anticipen alts nivells de suport a la unió a la gran potència. Amb el 16% i el 14% dels vots escrutats en les autoproclamades repúbliques populars deel 98,05% i el 97,79% n'estan a favor, segons l'agència Interfax. A la regió de, amb el 12% escrutat, el 97,47% és favorable; mentre que a, amb el 20% escrutat, ho és el 98%.Les autoritats ucraïneses i els governs occidentals no donen cap validesa a les consultes, mentre que Moscou pretén utilitzar-les per legitimar la seva ocupació, com va fer el 2014 amb la. De fet, elha repetit en múltiples ocasions que la hipotètica annexió d'aquests territoris seria "ràpida".Elsconsideren que existeix "una" que el president de la Federació Russa, Vladímir Putin, anunciï divendres aquest moviment. Ho faria en un discurs que té previst pronunciar davant les dues cambres del Parlament.

