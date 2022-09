Nous concerts gratuïts a places i mercats de Barcelona, durant mig any

Totes les actuacions de tardor

Si l'any passat l'Ajuntament de Barcelona va fer arribar concerts de petit format a mercats i entorns comercials al voltant del Nadal, aquest any aquesta proposta s'amplia a la tardor i els primers dies de primavera.. Aquesta serà la durada del projecte, que ha presentat aquest dimarts el consistori barceloní i que inclourà, amb 82 ubicacions repartides per tots els districtes de la ciutat. Seran espais implicaran zones com la plaça de les Glòries, els Jardins de la Rambla de Sants o la plaça del Garrigó, a Nou Barris.D'entrada, el govern municipal ha presentat la programació de la tardor, amb noms de bandes i músics com. El calendari per a cadascuna d'aquestes actuacions dels pròxims mesos es pot consultar al web que l'Ajuntament ha posat a disposició de la ciutadania.Una de les particularitats d'aquestes actuacions és que tindran lloc, en el cas de la tardor. Tanmateix, quan arribi l'època nadalenca, els recitals es dividiran entre els dijous i els diumenge, en diversos horaris.La iniciativa forma part del nou programa de promoció de ciutat i dinamització econòmica i comercial, ha informat l'Ajuntament, i ha implicat la complicitat de. En concret, el Primavera Labels de Primavera Sound, el Sónar, Quesoni, L'Afluent, el Taller de Músics, el Conservatori Superior del Liceu, l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna, l'Escola Superior Jam Session i l'Associació Coincidències.En aquesta primera tongada, ja programada, les actuacions previstes són les de Bad decisions (Folk, blues, pop); Carlota Flâneur (Pop), Carmen i Maria (Jazz flamenc)Coplas por Ocaña (Copla), Da Souza (Pop), Daniel Lumbreras (Pop, folk), Hip Horns Brass Collective (Brass Band), Holmes Quartet (Vents), Joan Colomo (Pop, cançó d’autor), Joina (Rap, soul, pop), La Ludwig Band (Folk, popular), Landry (Familiar), Marc Suárez (Cançó d’autor, flamenc fusió), Maruja Limón (Flamenc, pop), Miguel Ramos Trio (Jazz), Mirla Riomar trio (Brasil, jazz, soul), Ngomez Nokass (Percussió africana), Nick June (Indie, folk, rock), Pau Lebowski (Pop, jazz), Tribu do Choro (Brasil, jazz) i Xics’n’Roll band (Rock).

