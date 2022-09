Els membres d'un col·legi electoral de Donetsk canten l'himne de Rússia en l'últim dia del referèndum

Atenció a com ha començat l'última jornada de referèndum a Donetsk per preguntar als ciutadans si volen incorporar-se a Rússia: amb els membres del col.legi electoral escoltant l'himne de Rússia! Ni tan sols es dissimula una miqueta. El joc és clar.https://t.co/UDFZ110ue5 pic.twitter.com/IWTSxfMVZR — Manel Alías (@ManelAlias) September 27, 2022

Els membres d'unhan encetat el dia. Aquest dimarts ésa l'autoproclamada república, convocat pel país liderat per Vladímir Putin, que ha de servir per saber si els ciutadans i ciutadanes de la zona volen, o no,Un vídeo difós pel periodista Manel Alías, corresponsal de TV3 al territori, mostra com unes 17 persones, totes elles membres que formen part del col·legi electoral en qüestió, canten l'himne nacional rus en un: rectes, amb la mirada fixa i gest seriós.A més a més, crida l'atenció laque ha d'acollir la votació i, en principi, ha de ser neutre: al costat de les urnes, hi ha dues. Una de Donetsk i l'altra de Rússia. Alías ha considerat:. El vídeo té gairebé 200 retuits i més de 400 m'agrada.

