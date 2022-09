Sorteig | NacióDigital et convida al Festival de Sitges

S'està carregant…

Què inclou un Pack Fan

Bases del sorteig

- Els guanyadors obtindran una dels dos Pack Fan del Sitges Film Festival 2022.



- El termini per participar al sorteig es tancarà el dimecres 28 de setembre a les 11.00



- Un cop fet el sorteig, NacióDigital contactarà per telèfon amb els guanyadors, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.



- Només es pot participar en el sorteig una vegada.



- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu sortejos@naciodigital.cat.



Tot a punt per al Sitges Film Festival . Else celebrarà del. Un certamen inel·ludible per als cinèfils i apassionats dels gèneres... i on hi podran assistir els lectors de. Concretament, amb el suport del Sitges Film Festival,Unconsisteix en un document PDF bescanviable per a 10 entrades. Vàlid per a totes les sessions, excepte: gales d’inauguració i cloenda, butaca numerada preferent, sessions especials i maratons del dia 16 d’octubre.Les entradesa lade compra a partir del festival i a les, sempre segons disponibilitat.El Pack Fan permet bescanviarper la mateixa sessió.

