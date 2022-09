La CUP retreu a Aragonès el discurs «autocomplaent»: «És propi d'un dirigent de la patronal»

Aragonès insta la CUP a "millorar" la taula de diàleg

"La taula de diàleg ha fracassat; aixequi's de la taula"

El sentit del discurs de laja l'havia deixat clara través de Twitter poc després queacabés la seva intervenció al debat de política general . Les relacions entre eli els cupaires, que van facilitar la investidura d'Aragonès encara no fa dos anys, s'han anat deteriorant amb el pas dels mesos i el discurs del president d'aquest dimarts no ha ajudat a apropar posicions. Ni l'plantejat pel president, ni tampoc les mesures socials i econòmiques compromeses per als pròxims mesos per pal·liar els efectes de la crisi han satisfet els cupaires. Reguant, des del faristol, ha retret a Aragonès que hagi feti allunyat de la classe treballadora. "", ha lamentat. "No hem vist cap horitzó de canvi i cap mesura transformadora", ha assenyalat Reguant.La diputada ha expressat desconfiança respecte de la proposta d'acord de claredat -descartat per la Moncloa de manera immediata- i ha assegurat que laés unaen l'actual moment polític". Ja fa temps que la CUP situa el marc de resolució del conflicte polític en l', no pas en l'àmbit espanyol. "Cal unaque permeti recuperar la iniciativa política", ha afirmat Reguant, que ha admès quei que les actuals propostes d's'utilitzen de manera partidista. També ha donat pràcticament per esgotada la legislatura quan ha constatat que "el miratge d'un gir nacional i social amb un govern d'ERC s'ha esvaït ràpidament". "ja és en l'imaginari popular", ha reblat Reguant, que ha reconegut que, en cas de dubte, el Govern ha triat el PSC.Reguant ha lamentat que Aragonès no hagi parlat delsque hi ha a Catalunya ni elsde Florentino Pérez o Juan Roig. Tampoc de la vaga de fam al CIE de diverses persones que hi són tancades. La diputada ha criticat també la suspensió de la llei del preu dels lloguers, tombada pel Tribunal Constitucional. "Un 26,3% a Catalunya està en risc de pobresa o exclusió social i la tendència és a l'alça; no s'ha estat capaç de revertir els efectes de les crisis", ha alertat la diputada, que ha avançat que les xifres augmentaran arran de la crisi inflacionària. "Les dades ens il·lustren una dècada en què la pobresa s'ha incrementat", ha denunciat.La CUP ha alertat de lai la situació d'escassetat agreujada pels conflictes geopolítics. La inflació, ha assegurat, és causada pels beneficis de les empreses i ha demanat actuar sobre aquests. "Les solucions no poden ser conjunturals quan els problemes són estructurals", ha dit Reguant, que ha insistit que el sistema està "en crisi" perquè "la crisi és el sistema". Els cupaires han diagnosticat una situació de crisi energètica que aboca gent a patir fam i ha dit que cal començar a revertir aquesta situació. "Les conseqüències del canvi climàtic es fan evidents al nostre país", ha afirmat.En aquest context, la CUP ha demanat un "canvi de fons i radical". "Calen mesures clares de reversió de les polítiques que el neoliberalisme ha desplegat en les darreres dècades", ha dit. Així, no es pot fer una transició ecològica i apostar pels, l'o afavorir l'arribada de més. "i la patronal", ha exigit Reguant a Aragonès. La diputada ha reclamat també que s'aposti per una pagesia arrelada al territori i una ramaderia extensiva, i passar pàgines de les polítiques del turisme. "Cal una transició ecosocial i de sobirania nacional", ha afirmat.La diputada ha tornat a demanar al Govern que retiri totes lescontra manifestants independentistes o dels moviments socials. "Si volen mantenir les acusacions, posin-les contra els agents que menteixen", ha reclamat Reguant. La dirigent independentista, que dimecres serà jutjada al Tribunal Suprem per desobediència, ha criticat la suposada transició energètica d'Aragonès i també el projecte de desenvolupament urbanístic a les Tres Xemeneies, que ha d'acollir elReguant ha enviat un missatge de suport a les diputades, d'ERC, i, de la CUP, pels insults racistes que han rebut en les darreres setmanes "de l'extrema dreta". En aquest sentit, la portaveu ha exigit a la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, que deixi de criminalitzar les ocupacions i la gent que no té llar. La diputada ha arrencat el seu discurs condemnat les paraules del portaveu de Vox,, que ha estat advertit diverses vegades per la seva intervencióDesprés del discurs dur de Reguant -en què ha comparat Aragonès amb Artur Mas-, el president ha optat per unen la rèplica i ha repassat les accions dutes a terme pel Govern en la línia de les exigències de la CUP. "La intensitat dels canvis depèn molt de la força que es tingui per fer els canvis", ha afirmat Aragonès, que ha dit que "accepta totes les crítiques". "", ha dit, i ha instat a la CUP a decidir si volen participar d'aquests canvis per accelerar-los. En aquest sentit, ha dit quei ha tornat a allargar la mà als cupaires per comptar amb el seu suport per tirar endavant alguns dels punts de la legislatura.Pel que fa a la taula de diàleg, Aragonès ha celebrat que la CUP no impugni completament el mecanisme de negociació i especifiqui que no és una eina útil en aquest moment polític. "; m'ho prenc com una bona notícia", ha afirmat. En aquest sentit, el president ha insistit en l'acord de claredat malgrat el "no" de la Moncloa. "; la primera passa del canvi sempre és un 'no' i hem de persistir", ha afirmat. Aragonès s'ha preguntat quina proposta "alternativa" i ha dit que la proposta de la via negociada és bona en funció de quina sigui aquesta alternativa. "Ara mateix no sé entreveure aquesta proposta alternativa", ha afirmat.Sigui com sigui, Carles Riera, al torn de contrarèplica, ha esvaït dubtes sobre la posició de la CUP amb la taula de diàleg. "No és una eina útil en aquest moment ni en cap altre si l'Estat no es veu forçat a acceptar l'exercici de l'autodeterminació i l'amnistia com a única via de resolució democràtica del conflicte", ha dit Riera. El diputat cupaire ha lamentat que el discurs d'Aragonès el pugui subscriure el PSC i que mai vulgui fer enfadar "l'amo". "Jordi Pujol i Pasqual Maragall haurien estat més agosarat que vostè", ha assegurat Riera, que ha reclamat al president "reescalar" el conflicte amb l'Estat. "", ha exigit, i ha etzibat a Aragonès que l'actual el Govern "és el problema".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor