És assistida per un accident i acaba detinguda per tràfic de drogues

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona com a presumpta autora d'un. Es tracta d'una operació poc ortodoxa, fruit d'un esdeveniment fortuït. L'arrestada, de 33 anys, s'ha sortit de la carretera mentre circulava per l'LP-3322 del Poal, al. El cos policial no ha trigat a acudir al lloc dels fets, però els agents no s'imaginaven el tipus d'operació que han acabat efectuant.Tot i que cap dels ocupants del vehicle ha resultat ferit, el tarannà nerviós de la dona ha cridat l'atenció dels Mossos. Per aquest motiu, els agents han decidittrobat diversos objectes sospitosos. Per exemple, peces de roba amb l'etiqueta posada i els sistemes d'alarma enganxats, un iPad embolicat en paper d'alumini i tres tisores elèctriques de podar. A més, unes motxilles amagades plenes de bosses ambLa dona ha quedat detinguda per tràfic de drogues i els Mossos han comissat els objectes dubtosos que hi havia dins del cotxe, amb la intenció d'estudiar-ne la procedència. El cos hai, posteriorment, ha lliurat les peces de roba i la resta d'objectes a les botigues d'on havien estat sostretes. La detinguda, que acumula nombrosos antecedents, ha passat a disposició judicial al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer. Poc després, ha quedat en

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor