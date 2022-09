Unió de Pagesos bloqueja la subdelegació del govern espanyol a Lleida per la crema de restes vegetals

Un centenar deconvocats per la(UP) ha bloquejat la porta principal de la subdelegació del govern espanyol a Lleida amb una muntanya d'arbres fruiters arrencats i branques. Ho han fet per protestar contra la modificació de llei estatal que prohibeix la crema de restes vegetals i també per reclamar l'exempció de l'impost del sostre del gas a les activitats agràries., membre de la permanent nacional del sindicat, ha assegurat que es contaminarà més amb la gestió de les restes amb maquinària, ja que es gastarà gasoil, que no pas amb la seva crema.Per tot plegat, ha demanat que no "se'n riguin i es menystingui" un sector que ja pateix molt amb les pujades deLa protesta d'UP ha començat amb l'arribada d'un tractor amb un remolc de grans dimensions ple de restes vegetals derivades de l'arrencada de fruiters d'alguna finca agrícola. Després de fer diversos parlaments, els representants del sindicat han començat a agafar aquestes restes vegetals i les han dipositat a l'entrada de l'edifici deixant-la bloquejada.Tot seguit ha fet acte de presència el subdelegat del govern espanyol a Lleida,, que ha convidat als membres del sindicat a pujar a l'edifici per mantenir una trobada formal i així ho han fet després d'apartar una part de la pila d'arbres que bloquejava la porta. Crespín s'ha compromès a traslladar les reivindicacions dels pagesos al ministre d'Agricultura, que precisament aquest dimecres visitarà Lleida.Carles Vicente ha reconegut que hi ha un debat "molt tècnic" sobre l'emissió deque es produeix quan es fan cremes de restes de poda, però ha assegurat que en qualsevol cas, aquestes emissions, són molt baixes si es comparen amb les que fa una indústria o les derivades del transport. Per aquest motiu, ha demanat que no es criminalitzi al sector i ha lamentat que la modificació de la Llei vagi molt més enllà del que dictamina Europa per lluitar contra l'escalfament global.El sindicat exigeix la correcció immediata de l'article 27.3 de la Llei estatal 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, que prohibeix de manera general la crema de restes vegetals. Consideren que si això s'arriba a aplicar, suposarà que els pagesos hauran de traslladar les restes a centres de piconatge o bé comparar o llogar maquinària per triturar-les, cosa que, a més del sobrecost per a la pagesia, faria més alta l'emissió de CO2.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor