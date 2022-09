L'home jutjat per matar la seva dona a Granollers nega els fets i assenyala altres sospitosos

L'home jutjat per matar Vianca Roca, la que era la seva parella, a Granollers el juliol del 2018 i amagar-la al riu Congosti ha assegurat que ell no va la va agredir mai. L'acusat, jutjat des d'aquest dimarts per un jurat popular a l'Audiència de Barcelona, ha explicat que l'exparella de la dona l'havia amenaçat més d'un cop, que poques setmanes abans del crim ell i la víctima van ser agredits en una discoteca i que fins i tot algun testimoni va veure un altre home amb la dona la nit dels fets.La Fiscalia creu que la nit del dilluns 16 al dimarts 17 de juliol l'acusat era amb la dona en l'habitació en què convivien. Van discutir i l'acusat va marxar del pis. Al cap d'una estona també ho va fer la dona. Van parlar diversos cops per telèfon i a les 2:00 de la matinada es van reunir en algun lloc proper al passeig fluvial de la ciutat. Allà, l'home va matar-la i va amagar el cos en un col·lector proper a la riba del riu Congost. Roca, de 25 anys i origen bolivià,, i va ser localitzada dos mesos després dels fets, el 9 de setembre, en avançat estat de descomposició i amb el cap separat i en una bossa de plàstic. L'home va ser arrestat gairebé un any després, a principis de juliol del 2019.De fet, consten diverses converses de telèfon en aquest sentit. L'acusat només ha volgut respondre a les preguntes del seu advocat i del jurat. En la primera qüestió, ha estat al voltant d'una hora explicant la seva versió dels fets, començant des de la seva infantesa a la República Dominicana, la seva arribada a Espanya el 2015 i l'inici de la relació amb la Vianca a principis del 2016. Es van casar i la dona va tenir un primer embaràs, però va avortar. En el segon embaràs, l'home, cristià evangelista, li va demanar que no avortés i que deixés la beguda i altres mals hàbits.. A més a més, ha detallat que era molt gelosa i la seva família no acceptava la relació amb l'acusat per racisme. Fins i tot ha dit que els seus pares el van agredir en una ocasió i ha assegurat que part de la família de la dona estava relacionada amb el narcotràfic.El dia de la desaparició de la dona ha explicat que van discutir, van sortir per separat i van parlar per telèfon, però després ja no li va respondre a altres trucades., però no li va estranyar perquè no era el primer cop que desapareixia i tallava les converses amb ell.De fet, ha assegurat que el seu pare el va expulsar de casa quan ell va voler defensar la seva mare dels maltractaments del seu progenitor. La Fiscaliaper als familiars de la víctima per assassinat amb traïdoria i maltractament habitual amb els agreujants de parentiu i discriminació de gènere.

