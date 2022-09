Collboni retreu a la Generalitat el silenci pels fets de la Mercè i marca distàncies amb Colau

El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha tornat a desmarcar-se de la postura de la seva sòcia de govern, Ada Colau, alhora que ha assenyalat el Departament d'Interior de la Generalitat per no haver-se posicionat després dels incidents, amb una mort inclosa, viscuts durant la Mercè. El líder del PSC al consistori ha assegurat que l'Ajuntament "ha fet tot l'esforç" per garantir la presència policial i ha afegit que no tot depèn de l'Ajuntament. "També és qüestió d'Interior i de la Generalitat i encara no he vist els seus representants manifestar-se sobre això", ha comentat, en roda de premsa.



La intervenció de Collboni ha servit per tornar a marcar distàncies amb l'alcaldessa de la ciutat, que avui mateix ha fet una publicació a les xarxes socials en què denunciava que alguns mitjans de comunicació s'havien centrat a "difamar" Barcelona pels fets de la Mercè, utilitzant un patró que no apliquen a altres ciutats quan succeeix un fet violent. A més, Colau ha reivindicat una valoració positiva de com s'han gaudit les festes a la ciutat, en termes generals. En aquest sentit, el líder socialista ha fet equilibris. D'una banda, ha expressat que no s'han de minimitzar la gravetat dels fets i ha valorat els incidents de la matinada de diumenge com una "taca" que "com és normal" ha aparegut a la premsa. Igualment, però, ha defensat que "tampoc s'ha de traslladar la idea que tota la Mercè ha anat malament".

Semblen 2 governs municipals enlloc d’un, però són els únics responsables del desgavell a Barcelona.

La ciutadania està cansada del fugir d’estudi d’uns, del postureig dels altres i que els problemes no es resolguin mai. pic.twitter.com/4T8kw6toCP — Jordi Coronas (@jordicoronas) September 27, 2022

Mentrestant, després que els últims dies els diversos grups polítics municipals hagin assenyalat el govern municipal pel dispositiu policial que es va establir durant la Mercè, aquest dimarts el cap de l'oposició, Ernest Maragall (ERC), ha tornat a assenyalar el govern municipal., ha afegit, després de veure la protesta d'aquest matí de l'alcaldessa a les xarxes socials. I encara sobre aquest tema, en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, Maragall ha refermat que aquella nit d'aldarulls "s'hagués pogut evitar amb un disseny més intel·ligent". Tot i això, ha evitat fer referència explícita a la previsió municipal o al paper dels Mossos d'Esquadra, dependents de la conselleria dirigida pel seu partit.Sobre el posicionament polític de comuns i PSC, també el portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Coronas, ha incidit en les diferències internes. ", però són els únics responsables del desgavell de Barcelona", ha etzibat el representant republicà. Mentrestant, Collboni ha reclamat evitar la "politiqueria" i buscar "solucions".

