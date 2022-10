Refrescos i sexe: factors que augmenten el risc de patir un ictus en joves

, segons recull la revista científica The Lancet. Malgrat que és una xifra que representa el, és una dada que augmenta any rere any i que ha fet saltar les alarmes dins la comunitat mèdica. Hi ha factors que poden explicar per què les persones joves pateixen infarts cerebrals, com per exemple malformacions congènites o drogues. Tanmateix, un estudi publicat a la National Library of Medicine ha revelat que elspoden afavorir l'aparició d'un ictus.La comunitat mèdica ja ha alertat que és, perquè en principi el cervell hauria de trobar-se en un dels seus millors moments. L'estudi, amb la intenció de donar-hi una resposta, ha fet un assaig clínic als Països Baixos ad'entre 18 i 49 anys que han patit un infart cerebral. Els joves han omplert una enquesta sobre l'exposició adesencadenants.Les conclusions de les estadístiques indiquen que és més probable patir un ictus una hora després d'haver consumit un refresc amb edulcorants o en les dues hores posteriors d'haver mantingut relacions sexuals o. Tot i que l'estudi assenyala més factors que ocasionen l'infart cerebral, aquests han estat els més sorprenents i desconeguts.A més a més, la investigació ha estudiat les diferències entre el tipus d'accidents cerebrovasculars i la seva multicausalitat, a banda de distingir per sexe els símptomes i les conseqüències. D'aquesta manera, l'assaig clínic ha fet un pas més en laque, especialment en els joves, és encara una matèria molt desconeguda.

