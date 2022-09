La pluja es queda almenys fins dijous i deixa 11 comarques en alerta

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



Laque ha deixat un cap de setmana passat per aigua a bona part de Catalunya -amb afectacions importants al Camp de Tarragona - es queda almenys fins dijous. Això és el que assegura la previsió del(Meteocat) i que ha fet activar l'avís per intensitat de la pluja a fins a onze comarques a partir d'aquest dimarts, durant tot el dimecres i també de cara a dijous a la tarda.Així doncs, durant la tarda d'aquest dimarts les comarques en alerta són el, el, el, eli la. Si bé es preveuen ruixats d'intensitat feble i moderada amb poca acumulació d'aigua, al final del dia és possible que siguin més forts i deixin quantitats abundants de precipitació.De cara al dimecres, la matinada serà més tranquil·la i l'avís perintensos només es mantindrà al Barcelonès, el Maresme i la Selva. Ara bé, a partir del migdia i durant tota la tarda i el vespre es preveuen ruixats a les comarques gironines, amb l'alerta del Meteocat situada a l', el, el, la Selva, eli la. En alguns punts del Pirineu i del Prepirineu també es poden produir pluges puntuals.I per dijous, tot i que l'avís només serà a la tarda, al matí ja es preveuen pluges a tot ela més de punts de la. Pel que fa a la segona meitat del dia, l'alerta del-amb tempestes incloses- se situarà a l'Alt Empordà, el Baix Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i el

