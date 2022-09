Elhaaquest dimarts el decret d'ordenació de l'ensenyament de l'educació bàsica, que inclou la(ESO) i elsEl Departament d'Educació ja va entregar l'esborrany definitiu d'aquest currículum als centres educatius abans de l'inici del curs i, segons assenyala l'executiu, el text no ha variat "més enllà de reorganitzacions en alguns articles" i també s'han incorporat aclariments normatius.Els centres educatius tindranprogressivament els canvis del nou currículum, termini que ja va anunciar Educació el març passat. El decret defineix l'estructura d'aquest nou currículum, que incorpora com a novetat lesi elde sortida, que concreten les finalitats educatives de les diferents etapes.També s'incorporenper al desplegament de les àrees i matèries: competències específiques, criteris d'avaluació, coneixements i situacions. En aquest sentit, el nou currículum aprofundeix en l'"per aconseguir un aprenentatge amb sentit i profund".Com a novetats destacables, cal tenir en compte que només s'ha elaborat un únic decret per a tota l'educació bàsica, incloent-hi les dues etapes educatives que la constitueixen. A més, el document inclou sis aspectes que es volen impulsar al sistema educatiu: aprenentatge competencial, perspectiva de gènere, universalitat del currículum, qualitat de l'educació lingüística, benestar emocional i consciència global i ciutadania democràtica.Es preveu també l'enfocament competencial, que combina continguts de les matèries amb "" i la possibilitat d'establir àmbits per impartir de forma integrada diferents àrees i matèries. A més, el nou currículum també contempla ladelsperde forma autònoma una fracció dei treballar a partir de projectes globalitzadors, ladels alumnes per al seui acompanyar-los en el seu d

