«País», «Catalunya» i «milions», les paraules més usades al discurs d'Aragonès

" i "" han estat les duesaquest dimarts en el, en el qual ha recollit diverses mesures per fer front a la crisi , ha repassat la tasca feta pels seus consellers i ha fet una proposta per exercir l'autodeterminació . Malgrat que el context varia, però,en intervencions solemnes com aquesta i, de fet, ja ho van ser en el primer discurs d'investidura fallit d'Aragonès , en el definitiu abans de rebre els suports necessaris i fins i tot ho havien estat en el primer debat de política general de Quim Torra Per tant, els canvis acostumen a arribar a partir del lloc de bronze. Sempre obviant en el còmput els articles o pronòms habituals i altres monosíl·labs, en tercera posició es trobaria la paraula "", usada fins a 33 cops per referir-se, entre d'altres, a nombroses inversions del seu govern, si bé queda lluny als "62" cops que s'esmenta "país" i els 60 cops de "Catalunya". Tot i això, si s'exclouen del càlcul només els articles i pronoms monosíl·labs, encara quedaria per damunt el verb "" (83 cites) i, abans de "milions", Aragonès ha repetit més "" (60), "" (53), "" (45), "" (42) i "" (35).Per darrere, les paraules més repetides són "" (32), "" (30), "" (29), "" (27), "" (26) i "" (26). Aquesta darrera, de fet, va ser el quart mot més usat per Torra al seu primer debat de política general, per darrere de "", citat només 12 cops per Aragonès aquest dimarts. "Govern" també va ser la tercera paraula més habitual de l'ara president català en el primer debat d'investidura, seguit per "", ara repetida 22 cops. I el dia que va rebre l'aval del Parlament, va referir-se molts cops també a "Generalitat", en tercer lloc, just per davant de "ciutadania", ara també entre les més habituals.En aquest debat de política general, Aragonès també ha citat en diverses ocasions altres paraules amb què li agrada definir el seu executiu i obra de govern. Destaquen les expressions "" (24 cops), "" (19) i "" (13), així com també ha fet referència sovint a "" (11), "" (11), "" (11), "" (10), "" (9), "" (9), "" (9), "" (8) i "" (8).

