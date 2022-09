El Govern ampliarà l'edat de la T-Jove fins als 30 anys

Bones notícies per als joves que són usuaris del transport públic de Catalunya. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimarts que lagràcies a una partida de 30 milions d'euros que s'inclouran en els pressupostos generals del 2023. En el discurs inicial del líder del Govern en el debat de política general, també s'ha anunciat que l'executiu català mobilitzarà 29 milions d'euros per a joves de fins a 36 anys, que podran obtenir fins a 250 euros mensuals per pagar el lloguer.Segons les mateixes declaracions d'Aragonès, la proposta d'ampliació de l'edat de la T-Jove s'aprovaria amb els pressupostos de la Generalitat i quedaria instaurada a partir del gener del 2023.Aragonès ha explicat que aquesta millora deentre les conselleries de la Generalitat i que mobilitzarà prop de 300 milions d'euros per fer front a la inflació i la crisi energètica derivada de la guerra d'Ucraïna. Es tracta d'un "escut social", en paraules del president. Algunes d'elles es posaran en marxa de forma immediata i altres dependran de la negociació dels pressupostos de l'any vinent.

