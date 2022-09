Localitzen el cadàver d'un home al riu Ebre a Amposta

Aquest dimarts al matí s'ha trobat eld'un home surant al, a. La troballa l'han fet dos estudiants de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a l'alçada del castell de la capital del Montsià.Els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han obert unaper esclarir les causes de la mort i la identitat de la víctima. Es desconeix si es tractaria d'un suïcidi, d'una mort accidental o d'un homicidi, com també si el cos havia estat arrossegat riu avall fins al punt on s'ha trobat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor