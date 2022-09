La seixantena edició delpreveu, l'any previ a la pandèmia, i reivindica la fortalesa de l'activitat econòmica vinculada a la fira.en el sector nàutic, ha apuntat el president del congrés, Luis Conde. Així, després que augmentés la compra d'embarcacions durant la pandèmia, ara s'espera que aquesta edició amb més espai a la zona portuària de Barcelona ajudi a normalitzar l'activitat de l'economia nàutica.Aquesta edició se celebrarà. Té comptabilitzada la participació d'uns 221 expositors, més de 700 embarcacions i un espai reservat d'uns 21.000 metres quadrats.De fet, entre les novetats que s'han presentat en la roda de premsa inicial s'inclouen noves localitzacions, com, però també noves seccions dins del saló. Entre aquestes estrenes hi haurà l'anomenat "Innovation Dock", que aplegarà 15 empreses emergents de digitalització, i també un nou programa sota el paraigua, dedicat a unsprèviament identificats i que tenen interès per vaixells de més de 15 metres d'eslora.A la presentació de la fira també hi han participat el director general de la Fundació Barcelona Capital Nàutica, Ignasi Armengol, el director del Saló Naùtic, Josep Antoni Llopart, i el secretari general de l'Associació Nacional d'Empreses Nàutiques, Carlos Sanlorenzo. Acompanyat d'aquests representants del sector, durant la seva intervenció, Conde ha apuntat que una de les claus del futur immediat en el món nàutic és que. Així, ha reivindicat que les empreses que no compleixen els índex de referència mediambientals tenen problemes per trobar crèdit a la banca, ha assegurat, segons Europa Press.

