L'atac racista contra un jugador infantil de la Pirinaica era el segon que el club patia en una setmana

El FC Sant Vicenç, a punt d'identificar els culpables



ℹ L'Ajuntament condemna qualsevol actitud racista i xenòfoba, i juntament amb el Futbol Club Sant Vicenç està recollint tota la informació sobre els fets produïts diumenge al camp de futbol en el marc del partit disputat contra la Pirinaica de Manresa, pic.twitter.com/f6a8cHU9o2 — SVCastellet (@SVCastellet) September 27, 2022

"Si tingués xarxes socials, ja m'hauria tornat boig", diu, president delI és que des que, va transcendir que un dels jugadors del club manresà havia estat víctima d', que no ha parat de rebre missatges i trucades.Ell, diumenge, no va anar al camp del(escenari on es va produir l'), però tothom que hi era coincideix en una mateixa versió dels fets: pocs minuts abans d'acabar un partit amistós de l'infantil de la Pirinaica contra el Sant Vicenç, un dels jugadors del primer club va ser objecte d'atacs racistes per part de l'. "Van començar a" que l'interpel·laven directament, narra Checa, mentre afegeix que quan "el nostre entrenador ho va veure, vai va retirar els seus jugadors del camp".Tot i el rebombori que ha causat l'incident, "aquest tipus d'actitud desón molt habituals dintre del món del futbol base", assegura el president de la Pirinaica, que també explica que no es va assabentar del que havia passat fins que un dels pares de l'equip va fer unadenunciant els atacs. "Fa encara no una setmana, l'entrenador d'un dels nostres equips també va seri va abandonar el camp", recorda. En aquest cas, però, com que, no va transcendir, apunta."Quan vaig trucar a laper explicar-los el que havia passat, ja els vaig dir que, malauradament, no ens ve nou aquest comportament", lamenta Checa, que assegura aque "cultivar eli l'cap als altres equips" és quelcom que "des del nostre club treballem molt".Tant és així que "eldel primer equip sempre està a disposició de la resta de jugadors" per abordar situacions d'aquesta mena. De fet, "avui mateix [dimarts, 27 de setembre] serà el primer dia després de l'incident que els jugadors de l'equip infantil tornaran a trobar-se per: "Tant el psicòleg com jo mateix els anirem a veure per conèixer com estan. L'últim que sabem és que estaven, tant ells com les seves", diu.Si alguna cosa vol destacar Gerard Checa relacionada amb aquest incident és "l'que hem rebut per part del Sant Vicenç. Els membres de la junta han estat enamb nosaltres i han mostrat una voluntat ferma d'qui van ser els responsables dels atacs", detalla.En un comunicat compartit a través de Twitter, el club santvicentí -a banda de condemnar els fets- explica que, un cop amb tota la informació sobre la taula, va iniciar -en col·laboració amb l'ajuntament del municipi- una investigació per tal d'esbrinar qui hi havia al darrere. "" que no tenen cap relació "amb cap dels jugadors, ni de membres de l'equip tècnic, ni de les famílies", precisen. De fet, afegeixen, que alguns dels pares i mares locals "van retreure a aquests menors els insults" en qüestió.En aquests moments, els autors de l'atac "", però quan els localitzin "i en conseqüència als fets ocorreguts", asseguren, tot reivindicant que "des del nostre club sempre hem treballat per aquest esport que tant ens estimem des d'unscom són la, lai el".

