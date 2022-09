El Govern xifra en un 40% el compliment del pla de legislatura en el primer any i mig de mandat

El Govern sosté quejust abans del debat de política general. Segons un informe de l'executiu, fet públic aquest dimarts, les quatre transformacions promeses per Pere Aragonès el dia de la seva investidura avancen a bon ritme, quan tot just fa un any i mig que va començar la legislatura. La transformació verda se situa en un 43,7% de compliment; la social, en un 41,4%; la democràtica, en un 36,7%; i la feminista en un 34,1%. L'anunci d'aquest grau de compliment arriba en plena disputa entresobre si s'està tirant endavant el pacte d'investidura o no, i que ha tensat l'executiu fins al punt de posar en dubte la seva viabilitat.L'informe, que inclou tots els departaments, analitza elsa través d'uns estats d'execució, als quals se'ls ha assignat un percentatge de desplegament de l'acció. És la segona onada de l'informe de compliment. La primera es va fer amb motiu del primer any de mandat, fa cinc mesos, i el grau d'execució es trobava sis punts per sota de l'actual. El Govern ressalta que en àmbits com la vertebració del territori i l'acció exterior, el compliment de les accions supera el 50%, mentre que en l'educació o l'habitatge, passa del 45%. ", hem assolit en menys d'un any i mig un grau d'execució del 40%", ha dit Aragonès durant el debat de política general.En la, l'informe del Govern assenyala les mesures adoptades per accelerar la transició energètica i les obres per valor de 370 milions d'euros per millorar la xarxa viària i el transport públic. En, l'informe té en compte el percentatge d'execució dels fons transferits a través dels fons Next Generation o el percentatge de Formació Professional dual sobre el total de l'FP.En la, hi ha dades relacionades amb la feina per avançar cap al govern obert i en la participació de la ciutadania en les decisions de l'administració. Laés la que menys ha avançat. L'informe té en compte el nivell de feminització dels cossos operatius de seguretat o les polítiques migratòries.El balanç inclouque mostren l'impacte de les polítiques del Govern i s'han seleccionat 23 indicadors d'entorn en funció de les preocupacions de la ciutadania. Així, es busca correlacionar l'acció de l'executiu amb els canvis socials i els factors exògens al Govern.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor