El pacte de claredat amb l’Estat a la quebequesa que proposa Pere Aragonès serà, d'entrada, rebutjat pel govern del PSOE, i segurament per la direcció del PSC, però té dues virtuts: és el que desitgen una àmplia majoria de catalans, un referèndum acordat amb l'Estat perquè Catalunya decideixi el seu futur, i posa davant el mirall els que van escassos de propostes transitables o alternatives.Un referèndum interpel·lant una majoria de catalans, i no només als partidaris del sí, i a la comunitat internacional és l'escenari ideal, és clar. Però per ser necessita anar molt més enllà del convenciment del president i dels dirigents d'ERC. La proposta que ha fet Aragonès al debat de política general és un primer pas necessari que ara demana palanques de persuasió eficaces.

